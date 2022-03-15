ОВА: Современную российскую ракету в Винницкой области сбили из пулемета

Российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 сбили в Винницкой области с помощью обычного пулемета. Об єтом заявил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, сообщает Украинская правда.

"Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы "сверхсовременная" и сверхдорогая ракета.

Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем, – пробуйте сбивайте. Летят они невысоко и почти всегда в одно и то же время", - заявил Борзов.

Глава ОВА также сообщил, что в Винницкой области утром 15 марта был ракетный обстрел. Но ракета упала в поле, пострадавших нет.