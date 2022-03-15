Миграционная служба Украины возобновила работу

Миграционная служба Украины возобновила работу
Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua

Государственная миграционная служба возобновила предоставление административных услуг с 15 марта. В частности, открыт прием документов для оформления ID-карты, заграничного паспорта гражданина Украины и справок на постоянное и временное проживание, сообщает Лига.Бизнес.

Также в офисах ГМС можно вклеивать фотографии в паспорт в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях: вклеивать фотографии в загранпаспорт родителей для пересечения границы.  

С сегодняшнего дня граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в представительство миграционной службы.  

Оформить документы можно в любом территориальном органе или подразделении ГМС, независимо от зарегистрированного места жительства. 

Предоставление услуг ГМС возможно только на тех территориях Украины, где не ведутся боевые действия.  

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