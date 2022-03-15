Глава ПЦУ: убивать врага - это не грех
Желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не является грехом. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает Корреспондент.
"Мы не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага - это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", - сказал он в эфире телемарафона.
Также Епифаний призвал православных украинцев и, в частности, священнослужителей и верующих Московского патриархата, объединиться вокруг ПЦУ.
"Мы готовы принять всех с любовью. Мы готовы вместе в дальнейшем строить Православную церковь Украины - церковь, которая служит и в дальнейшем будет служить интересам украинского народа. Я призываю всех православных украинцев к единению", - сказал Епифаний.