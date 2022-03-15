Глава ПЦУ: убивать врага - это не грех

Желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не является грехом. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает Корреспондент.

"Мы не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага - это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет" , - сказал он в эфире телемарафона.

Также Епифаний призвал православных украинцев и, в частности, священнослужителей и верующих Московского патриархата, объединиться вокруг ПЦУ.