Посольство: Израиль приостановил действие безвиза для Украины

Государство Израиль ввело правила въезда для граждан Украины, функцию визы будет выполнять спецразрешение от МВД. Об изменении правил въезда сообщает посольство Украины в Израиле, также их подтверждают собеседники издания, пытавшиеся улететь в Израиль из городов Европы, сообщает Европейская правда.

Граждане, ранее купившие билеты в аэропорт Тель-Авива и планировавшие воспользоваться правом на безвизовый въезд, сталкиваются с отказом в посадке и с требованием предоставить визу. Впрочем, в настоящее время формально действует соглашение о безвизовом режиме, в результате чего получение визы не является стандартной практикой; также есть проблемы с получением визы теми, кто выехал из Украины из-за боевых действий и не имеет легализации в государстве пребывания.

Как объясняют украинские дипломаты, Израиль действительно отменил возможность привычного безвизового въезда, но ввел альтернативный порядок авторизации поездки – разрешение на нее предоставляет МВД.

"Прибытие в Израиль и посадка на рейс совершаются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля" , - объясняет посольство.

На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.

Также, если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.