ГУР: Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса
Государство оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично Путину.
Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Согласно данным разведки, документ преследует цель получения разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений".
"Планируются вырубки любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины". При этом, отмечено в письме, неиспользованное для нужд ВС РФ древесина будет продано, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта. На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска", - сообщает ГУР МО.
В разведке подчеркивают, что в последний раз подобная вырубка лесов происходила во время фашистской оккупации, когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности.