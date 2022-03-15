ГУР: Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса

Государство оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично Путину.

Об этом заявило﻿ Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно данным разведки, документ преследует цель получения разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений".

"Планируются вырубки любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины". При этом, отмечено в письме, неиспользованное для нужд ВС РФ древесина будет продано, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта. На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска", - сообщает ГУР МО.

В разведке подчеркивают, что в последний раз подобная вырубка лесов происходила во время фашистской оккупации, когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности.