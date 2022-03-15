МИД: Австралия и Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности за MH17

Нидерланды и Австралия обратятся в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) для привлечения России к ответственности за ее участие в сбитии над Донбассом самолета МН17, сообщает Зеркало недели.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел приветствует решение Королевства Нидерланды и Австралии обратиться в IКАО в соответствии с положениями Чикагской конвенции с целью привлечения РФ к ответственности за ее участие в сбитии в июле 2014 самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17" , – говорится в сообщении.

Указано, что ранее Австралия и Нидерланды совместно призвали РФ взять на себя ответственность за ее роль в сбитии рейса МН17 согласно международному праву.

Переговоры по этому поводу между Австралией и Нидерландами были прекращены РФ в одностороннем порядке.

"Ни одно противоправное деяние РФ не останется без ответа цивилизованного мира и международного правосудия. МИД Украины продолжит работу над привлечением РФ к ответственности с использованием всех существующих международно-правовых механизмов.