Британия запретила экспорт в РФ предметов роскоши и ввела пошлины на импорт

Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввело новые импортные пошлины на сотни ключевых российских товаров, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Пошлины на сотни российских товаров будут повышены на 35% по сравнению с нынешним уровнем. В перечень включена, в частности, российская водка.

Британия запретит экспорт в Россию дорогих автомобилей, одежды и произведений искусства.

"Эти меры нанесут максимальный вред путинской военной машине и сведут к минимуму влияние на британский бизнес, поскольку лидеры G7 объединяются, чтобы обрушить новую волну экономических санкций на Москву" , — заявили в британском правительстве.

Британия откажет России и Беларуси в режиме наибольшего благоприятствования.

"Отказ России в доступе к тарифному режиму наибольшего благоприятствования для ключевых импортных товаров и применение дополнительных тарифов ограничит российский экспорт в Великобританию. Великобритания работает с нашими международными партнерами и поддерживает Всемирную торговую организацию, чтобы не позволять тем, кто не соблюдает основанный на правилах международный порядок, пользоваться его преимуществами" , — говорится в заявлении.

Пошлины будут резко повышены на железо, сталь, удобрения, древесину, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железную руду, напитки, в том числе водку, стекло и изделия из него, крупы, семена масличных культур, бумагу и картон, машины, произведения искусства, антиквариат, меховые шкуры и искусственный мех, корабли и белую рыбу.

Ранее сегодня в Евросоюзе объявили, что Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Он включает запрет на экспорт в страну предметов роскоши и на импорт значительной части российской стальной продукции.

России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключили и SWIFT. Страны Запада ввели санкции против российского центробанка, заблокировал доступ России к половине ее международных резервов. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать по территории ЕС.