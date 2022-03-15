Глава Донецкой ОВА дал рекомендации эвакуирующимся
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Куриленко дал рекомендации жителям области, которые сегодня собираются эвакуироваться.
Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
Куриленко напомнил, что сегодня, 15 марта, с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье.
"Для личной безопасности рекомендуем: удалить мессенджеры и фото, прибыть в Васильевку не позже 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или в Токмаке", – предупредил глава ОВА.