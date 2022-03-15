Глава Донецкой ОВА дал рекомендации эвакуирующимся

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Куриленко дал рекомендации жителям области, которые сегодня собираются эвакуироваться.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook﻿.

Куриленко напомнил, что сегодня, 15 марта, с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье.