Глава Донецкой ОВА дал рекомендации эвакуирующимся

Глава Донецкой ОВА дал рекомендации эвакуирующимся
Фото: Telegram

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Куриленко дал рекомендации жителям области, которые сегодня собираются эвакуироваться.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook﻿.

Куриленко напомнил, что сегодня, 15 марта, с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье.

"Для личной безопасности рекомендуем: удалить мессенджеры и фото, прибыть в Васильевку не позже 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или в Токмаке", – предупредил глава ОВА.
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