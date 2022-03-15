Укрпошта снизила комиссию за оплату компослуг

Укрпошта на период с 15 марта по 1 апреля 2022 года вдвое снизила комиссию за оплату коммунальных услуг в отделениях, сообщает Экономическая правда.

"Ранее в Укрпоште действовала акция "Счастливые часы", когда в первой половине дня действовали скидки на комиссию на оплату коммунальных услуг.

Однако в компании, чтобы финансово поддержать клиентов в этот сложный период, и дать всем у кого есть возможность оплатить коммунальные платежи, решено продлить действие акции на полный день до конца марта", - говорится в сообщении компании.

"Экономика страны должна функционировать на всех уровнях. И помочь в этом может каждый из нас, уплатив коммунальные, перечислив налоги, заказав товар или услугу у предпринимателя. Оккупант хочет видеть Украину, парализованную страхом, поэтому мы все должны сделать для того, чтобы страна работала и двигалась еще интенсивнее, чем до войны.

Мы в Укрпоште способствуем этому, как можем: открываем отделения, восстанавливаем услуги, предоставляем свои отделения и транспорт для гуманитарных нужд и т.д. Сегодня еще одна инициатива, направленная на укрепление экономики – до 1 апреля в отделениях Укрпошты можно оплатить коммунальные платежи со скидкой 50% на комиссию. Это обойдется нам в несколько миллионов, но такое решение необходимо и правильно. Поэтому призываю всех воспользоваться услугой и своевременно оплатить платежи за февраль", - заявил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

По состоянию на 15 марта в Укрпоште работает 4799 отделений. Кроме того, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

Укрпошта работает почти во всех областях. В регионах, где активны военные действия с определенными ограничениями.