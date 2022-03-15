СБУ заявила о задержании 60 коллаборантов и разоблачении 20 ДРГ

Служба безопасности за прошедшие сутки задержала более 60 коллаборантов в разных областях Украины и выявила 20 диверсионно-разведывательных групп, сообщает Новое время.

По данным спецслужбы, в Черкасской области задержали информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Ей поставили задачу передавать фото и видео о расположении в регионе военнослужащих и техники ВСУ.

Женщину привлекли к этой деятельности через запрещенные российские соцсети. Там она активно занималась пропагандой и поддерживала оккупацию так называемых "Л/ДНР". Также распространяла сообщения с призывами к изменению границ суверенной Украины и с нетерпением ждала российские войска в Черкасской области.

На территории Луганской области оккупанты формируют карательные органы для создания системы подавления сопротивления украинцев.

Например, в такие населенные пункты как Марковка, Беловодск и Троицкое привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР".

А в Лисичанске спецназ СБУ задержали жителя, который по заданию боевика так называемой "ДНР" собирал сведения о местах дислокации и перемещения украинских войск.

В Кировоградской области разоблачили мужчину, работавшего с территории Украины в российском информполе. Он публиковал на популярных форумах свою антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ и руководству государства. В настоящее время мужчина задержан, с ним проводится соответствующая работа.

В Закарпатской области СБУ разоблачила местного жителя, организовавшего канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. Преступник использовал паспорта иностранной страны, не принадлежавшие его клиентам.

Спецназовцы СБУ задержали его при попытке переправить за границу трех дезертиров. Все они задержаны и находятся на допросе в СБУ.