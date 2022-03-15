Еврокомиссар: санкций недостаточно для остановки войны, нужны поставки оружия
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные ЕС, оказывают влияние, но их недостаточно, чтобы остановить войну России против Украины, сообщает Европейская правда.
"Российская экономика сильно пострадала, уровень торговли явно снижен. Санкции действуют, но это, к сожалению, не значит, что завтра они изменят ход войны", – сказал он.
"Мы будем давить, мы останемся едиными, но, к сожалению, мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что одних санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны", - заявил Джентилони.