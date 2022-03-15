Google запустил на Android оповещение о воздушной угрозе

Украинские города страдают от обстрелов со стороны российской армии, поэтому очень важно следить за сообщениями о воздушной угрозе, чтобы вовремя спрятаться в убежище и сохранить себе жизнь, сообщает Сегодня.

Специально для этого Google запустил на смартфонах с операционной системой Android оповещения о воздушной угрозе.

Как включить функцию оповещения

Функция оповещения о воздушной тревоге заработает автоматически. Затем в окне уведомления у вас будет возможность отключить ее.

Как она работает

В случае угрозы обстрела в вашем регионе на экране смартфона появляется окно с уведомлением о тревоге и рекомендацией пройти в укрытие. После отмены воздушной тревоги смартфон выдаст соответствующее уведомление.

Эта функция использует только приблизительное ваше местоположение, ориентируясь по вышкам связи, куда подключается ваш гаджет.

Google отмечает, что вы можете не получить все официальные оповещения о тревоге и не должны равняться на эти оповещения, как единственный источник информации.

Какая альтернатива

Еще в первые дни войны в Украине выпустили приложение "Воздушная тревога", которое информирует население об угрозе воздушной атаки со стороны России.

Приложение доступно на смартфонах с операционными системами Android и iOs и уже доступно для скачивания в Google Play Market и AppStore.