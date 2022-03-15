Кабмин снова расширил критический импорт

Йогурт, кефир, минвода, табачное сырье, соль, водород, фотопластинки и фотопленка, двери, окна и их рамы, папиросная бумага, вата, колготки, носки и бюстгальтеры, мешки и упаковочные пакеты – новые позиции, включенные в перечень товаров критического импорта Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению правительства №266 от 13 марта, обнародованному на его сайте, перечень также пополнен стеклом и зеркалами, серебром, разными видами металлопродукции, алюминиевыми металлоконструкциями, насосами, печатными схемами, прицепами и полуприцепами.

Как сообщалось, после начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту. Это уже десятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.