Денисова: около 35 журналистов пострадали от рук оккупантов РФ

Российские оккупанты ведут борьбу с объективным освещением их военных преступлений в Украине. Уже пострадали по меньшей мере 35 журналистов. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, трое журналистов уже мертвы. Среди них – украинский военный корреспондент Виктор Дударь (погиб во время боевых действий под Николаевом), оператор украинского телеканала "Live" Евгений Сакун (погиб во время ракетных обстрелов в Киеве) и американский журналист-документалист Брент Рено (был убит на блокпосте в Ирпене Киевской области).

"Многие журналисты получили ранения от целенаправленных обстрелов врага. В частности, бронированный автомобиль с маркировкой "пресса" швейцарского журналиста Гийома Брике во время движения в сторону Николаева был обстрелян российскими военными. Журналист получил ранение", – рассказала Денисова.

Кроме того, двое журналистов чешского издания "Voxpot" Майда Сламова и Войтех Богач также попали под обстрел российских войск, а два датских корреспондента издания "Ekstra-Bladet" Стефан Вайхерт (журналист) и Эмиль Фильтенборг Миккельсен (фотограф-репортер) получили огнестрельные ранения.

"Российские войска напали на британскую телевизионную группу "Sky News". Главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четверо коллег, возвращаясь в Киев, попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды", – отметила Денисова.

Омбудсмен также добавила, что под прицельным огнем оказались и объекты телевизионной инфраструктуры. Враг пытался уничтожить Киевскую, Луцкую, Ровенскую телебашни, захватил телебашни и телевизионные студии во временно оккупированных городах.