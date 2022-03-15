ООН: Число беженцев из Украины достигло почти 3 млн

Военное наступление России на Украину вынудило 2 млн 952,03 тыс. человек за 19 неполных дней войны покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи. Об этом заявляет управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Интерфакс-Украина.

Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось 60,7% всех беженцев.

По данным УВКБ ООН, число беженцев из Украины в Польшу с 24 февраля, когда Россия начала войну, достигло 1 млн 791,11 млн.

Румыния приняла 453,43 тыс., из которых транзитом через Молдову – 250,8 тыс., указывает управление.

Согласно его информации, в Венгрию прибыло 263,89 тыс., в Словакию – 213 тыс., в Молдову – 86,38 тыс.

По данным УВКБ ООН, поток беженцев из Украины в Россию составил 142,99 тыс., в Беларусь (данные за 13 марта) – 1,23 тыс.

"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек", – отмечает УВКБ ООН.

По его оценкам, данным два дня назад, в настоящее время в Украине также насчитывается, по меньшей мере, 1,85 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и еще 12,65 млн человек, непосредственно пострадавших от войны.

УВКБ ООН указывает, что на середину 2021 года в мире было 53,47 тыс. украинских беженцев, просивших соответствующий статус, из которых в Европе – 36,49 тыс.

Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКБ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе – 5 млн.

Организация уточняет, что право на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны означает, что в Европейском союзе очень мало пограничного контроля, поэтому данные о прибытии в Венгрию, Польшу и Словакию отражают только пересечение границы в этих странах, однако, по оценкам ООН, большое количество людей переехало в другие страны.

Кроме того, УВКБ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, выезжающих из Украины и возвращающихся домой.