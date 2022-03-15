Залужный: ВСУ переходят в контрнаступление

Залужный: ВСУ переходят в контрнаступление
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины на определенных направлениях переходят в контрнаступление, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление", - написал он.

Однако ВСУ понесут потери, добавил главнокомандующий.

"К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценны. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей", - написал Залужный.
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