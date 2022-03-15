SkyUp намерена передать самолеты в мокрый лизинг

Авиакомпания SkyUp готова передать в мокрый лизинг иностранным авиакомпаниям 15 самолетов. Основное условие: не летать в Россию и Беларусь, сообщает Новое время.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines предложила иностранным перевозчикам мокрый лизинг своих самолетов.

"Сверхважная задача для украинского бизнеса — продолжать операционную деятельность, потому что именно в этом сейчас нуждается Украина для обеспечения стабильности экономики, создания дополнительных ресурсов для наших вооруженных сил и поддержки пострадавших во время боевых действий мирных жителей" , — говорится в обращении компании.

В авиапарке компании 15 среднемагистральных самолетов Boeing-737, средний возраст которых составляет 12 лет.

"Все они готовы к работе и мы предоставляем их в использование в мокрый лизинг" , — сообщили в SkyUp Airlines.

Это позволит продолжать деятельность авиаперевозчика во время войны и платить налоги в государственную казну, сохранять рабочие места 1300 сотрудников.

"Если ваша авиакомпания не выполняет перелеты в Россию и Белоруссию, и вы готовы к сотрудничеству, пожалуйста, обращайтесь" , — резюмировали в SkyUp.

Мокрый лизинг или лизинг с экипажем — лизинг, по условиям которого воздушное судно включено в сертификат эксплуатанта — лизингодателя, который несет ответственность за обеспечение безопасности полетов.

В начале российского вторжения в Украину в SkyUp сообщили, что только один самолет компании остался в украинских аэропортах.

Украэрорух принял решение полностью закрыть воздушное пространство над Украиной с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) 24 февраля 2022 г.