Ретейлер LEGO выпустил наборы с Зеленским и коктейлями Молотова

Розничный продавец LEGO Citizen Brick выпустил минифигурку президента Украины Владимира Зеленского, а также коктейли Молотова и объявила аукцион, сообщает Украинская правда.

За 100 долларов можно было приобрести минифигурку "Зеленского", а "коктейли" в форме бутылочки с флагом Украины за 10.

Фото: Citizen Brick

Фото: Citizen Brick

Лимитированную партию игрушек выпустили для благотворительной акции, чтобы помочь Украине.

Ритейлер знаменитого датского конструктора в США, Citizen Brick написал об этом на странице Facebook.

"Мы сделали как можно больше сумасшедших 24 часов, команда CB делала их в выходной день. Мы знаем, что были люди, которые пытались их купить, но не успели. Мы надеемся, что они все же рассмотрят возможность сделать прямые пожертвования соответствующей благотворительной организации ", – говорится на Facebook-странице компании.

За время аукциона удалось собрать 16540 долларов. Всю сумму передали благотворительной организации Direct Relief, специализирующейся на предоставлении неотложной медицинской помощи по всему миру. В настоящее время организация сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины.