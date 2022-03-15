Опрос: большинство украинцев уверены, что Путин хочет уничтожить народ

Большинство украинцев, а именно 56% считают, что главной целью вторжения России в Украину является полное уничтожение украинского народа. Причем это мнение доминирует во всех регионах Украины, говорится в социологическом опросе группы "Рейтинг", сообщает Зеркало недели.

Еще половина украинцев считают, что цель нападения – оккупация Украины и присоединение к России, и только 15-17% полагают, что Россия преследует цель изменить политический курс Украины или предотвратить размещение баз НАТО. Также 10% граждан считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, а 5% основной целью указывают на провоцирование НАТО на войну.

Тех, кто считает, что вторжение России имело целью защитить русскоязычных – всего 2%.

Также среди опрошенных украинцев оценивают вероятность того, что Россия совершит военное нападение на одну из стран Европы как высокую (25%) или среднюю (26%). В то же время только 22% вообще отвергают такую вероятность, это, прежде всего, старшие люди.

Четвертый общенациональный опрос украинцев в условиях войны был проведен социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта среди 1200 респондентов методом Computer Assisted Telephone Interviews. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.