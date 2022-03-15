Генштаб: противник не предпринимал наступательных действий, сосредоточился на логистике

Российские оккупационные войска активных наступательных действий не предпринимали, а сосредоточили усилия на восполнении текущих потерь, вербовке наемников из других стран, а также решении проблем с логистическим обеспечением.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 12:00 15 марта.

Отмечается, что сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на втягивание белорусской армии в войну с Украиной на стороне РФ.

"На Полесском направлении противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорска, Лютиж. В то же время, оккупанты не имели успеха в захвате Макарова" , – говорится в сообщении.

Также противник стремится возобновить наступление на Чернигов, поэтому пытается нарастить группировку и организовать соответствующее логистическое обеспечение.

Окружение Сум и Харькова остается главной целью противника на Слобожанском направлении.

"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артилерии" , – отметили в Генштабе.

На Южнобужском направлении российские войска активных действий не предпринимают, пытаются удержать ранее захваченные позиции.

Также в Генштабе отмечают, что армия РФ продолжает наносить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению и критической инфраструктуре.