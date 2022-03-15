Генштаб: противник не предпринимал наступательных действий, сосредоточился на логистике
Российские оккупационные войска активных наступательных действий не предпринимали, а сосредоточили усилия на восполнении текущих потерь, вербовке наемников из других стран, а также решении проблем с логистическим обеспечением.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 12:00 15 марта.
Отмечается, что сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на втягивание белорусской армии в войну с Украиной на стороне РФ.
"На Полесском направлении противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорска, Лютиж. В то же время, оккупанты не имели успеха в захвате Макарова", – говорится в сообщении.
Также противник стремится возобновить наступление на Чернигов, поэтому пытается нарастить группировку и организовать соответствующее логистическое обеспечение.
Окружение Сум и Харькова остается главной целью противника на Слобожанском направлении.
"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артилерии", – отметили в Генштабе.
На Южнобужском направлении российские войска активных действий не предпринимают, пытаются удержать ранее захваченные позиции.
Также в Генштабе отмечают, что армия РФ продолжает наносить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению и критической инфраструктуре.
"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где враг был разбит наголову украинскими защитниками", - отметили в Генеральном штабе.