Россия приближается к дефолту с долгом в $150 млрд: три сценария

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду по нему может быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира, сообщает Экономическая правда.

Сценарии, а также их влияние опубликовали экономисты Bloomberg.

В среду, 16 марта, страна должна произвести выплату по купону в долларах. В зависимости от того, как поступит Россия по этому выпуску, могут реализоваться следующие сценарии:

Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт отсрочивается по крайней мере до 4 апреля, когда придет время выплачивать следующие купоны. Россия платит в рублях. Издание отмечает, что отдельные контракты действительно разрешают такую выплату – но не все. В частности, выплата в среду будет считаться произведенной только в валюте, иначе это будет означать дефолт. Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт, который отрежет и без того отрезанную от финансовых рынков Россию до завершения судебных процессов и выплат.

В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году, когда большевики отказались платить царю.

Ввиду того, что до недавнего времени кредитные рейтинги России были достаточно высокими, ее долгом обладают немало институтов, включая суверенные фонды во всем мире. Хотя долг значителен, его, вероятно, недостаточно, чтобы вызвать системную проблему для финансовых рынков, считает директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Относительно ожидаемой в среду выплаты министр финансов России приказал перевести 117 млн долларов, однако валюта выплаты не указана. В целом суверенный внешний долг РФ составляет около 40 млрд долларов.

В то же время, приближаются и сроки других долговых выплат. Например, в металлургической и горнодобывающей компании "Северсталь" купон также выплачивается в среду, а у "Евраза" и "Тинькофф Банка" - в воскресенье. У "Газпрома" выплаты на следующей неделе. Однако в Bloomberg допускают, что компании могут справиться с валютными долгами благодаря определенному запасу в оффшорных зонах.

Самый большой долг среди компаний именно у Газпрома – более 25,4 млрд долларов, за которым идет РЖД с долгом в 4,9 млрд долларов.