Около 17 тысяч компаний в Украине принадлежат россиянам и белорусам

По состоянию на 24 февраля в Украине было 16 896 компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь, сообщает Новое время.

Среди компаний с российскими бенефициарами крупнейшей по выручке в 2020 году была фармацевтическая компания Вента, занимающаяся реализацией лекарственных средств, информирует Опендатабот.

В топ-3 входят также украинская "дочка" российской сети парфюмерии и косметики Brocard и Крюковский вагоностроительный завод, среди владельцев которого председатель совета директоров российского Завода металлоконструкций Станислав Гамзалов.

Инфографика: opendatabot.ua

Напомним, что 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Документ предусматривает национализацию в Украине имущества и денежных средств юридических лиц России. Решение о национализации будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства страны. Он должен составить список объектов, подлежащих изъятию.