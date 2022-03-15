Джонсон: реакция Запада на аннексию Крыма – это "ужасная ошибка"

Реакция коллективного Запада на противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году и гибридное вторжение на востоке Украины была "ужасной ошибкой", сообщает Корреспондент.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке для The Telegraph.

"Запад тогда совершил ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства - и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-то вернуться к нормальному положению дел" , - написал Джонсон.

После этого, по его словам, торговля с Россией не только продолжалась, но и усиливалась, а европейские страны стали еще более зависимы от российского газа.

"И когда он решил начать свою жестокую войну против Украины, он знал, что миру будет очень трудно наказать его - он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет себе бомбить роддомы. Поэтому чувствует, что может неизбирательно обстреливать убегающие от войны семьи. Бомбы падают, а цены на нефть и газ взлетают еще выше – что значит еще меньше денег в вашем кармане и еще больше – у Путина.

Так не может продолжаться. Мир не может постоянно жить с таким шантажом. И пока Запад будет экономически зависим от Путина, он может и будет использовать эту зависимость. Поэтому эта зависимость должна прекратиться – и она прекратится" , – отмечает Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул, что гигантские российские запасы энергоресурсов одновременно являются и силой, и слабостью Путина, потому что "больше у него фактически ничего нет" из того, что можно было бы успешно экспортировать, и если Россию оставить без доходов от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы.

"США уже объявили эмбарго на импорт российской нефти. Британия сделает то же самое. ЕС договорился отказаться от российских энергоресурсов как можно быстрее. И мы будем максимально сотрудничать с ними и всеми сторонниками свободного мира, чтобы действовать сообща и упростить этот переход для всех нас" , - написал Джонсон.

Британский премьер отмечает, что основой этой стратегии должны стать возобновляемые источники энергии, и анонсировал Стратегию британской энергобезопасности, которую планирует представить позже в этом месяце - чтобы сделать Британию "более самодостаточной и независимой от прихотей таких, как Путин".