ГБР: во время обысков у депутатов от ОПЗЖ изъяли оружие

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины, сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет, отметили в ГБР.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.