Источник: Кива больше не депутат

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.﻿ Об этом, ссылаясь на источники в парламенте, сообщает Украинская правда.

"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", – рассказали собеседники издания.

Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепу от ОПЗЖ Илье Киве.