Источник: Кива больше не депутат

Источник: Кива больше не депутат
Фото: zagittya

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата.﻿ Об этом, ссылаясь на источники в парламенте, сообщает Украинская правда.

"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", – рассказали собеседники издания.

Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепу от ОПЗЖ Илье Киве.

Ночью 24 февраля Илья Кива, которого используют российские пропагандисты, из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".

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