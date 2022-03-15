Источник: Кива больше не депутат
Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Об этом, ссылаясь на источники в парламенте, сообщает Украинская правда.
"Кива больше не депутат. 335 голосов "за" его исключение", – рассказали собеседники издания.
Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении нардепу от ОПЗЖ Илье Киве.
Ночью 24 февраля Илья Кива, которого используют российские пропагандисты, из-за границы заявил, что
"украинскому народу нужно освобождение", а
"украинцы, белорусы, россияне – это один народ".