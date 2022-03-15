Мэр: эвакуировать людей из Энергодара не удалось из-за неспокойной ситуации

Эвакуировать мирных жителей Энергодара не удалось из-за боевых действий и повреждения моста в районе Каменского, который обеспечивал бы прямой путь в Запорожье, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил мэр города Дмитрий Орлов.

"Из-за повреждения моста в районе Каменского прямого пути в Запорожье сейчас нет. Транспорт теперь идет на Запорожье через Ореховское направление из Васильевки и других объездных. Сегодня у энергодарцев добраться спокойно до Васильевки и дальше через Орехов и Запорожье безопасной возможности не было – из-за неспокойной ситуации на этом отрезке пути" , – написал он.

Орлов также отметил, что ориентировочно, на 16 марта в 11:00 украинская сторона снова попытается сформировать колонну из собственных автомобилей, если удастся создать безопасные объездные коридоры. При этом он подчеркнул, что специальных эвакуационных автобусов из Энергодара не будет, поскольку "по той дороге они просто не проедут".

Кроме того, мэр города проинформировал, что 16 марта городские власти планируют организовать одноразовое горячее питание на базе Энергодарской гимназии №1 и Энергодарской гимназии №7 (школы №1 и №7) с 12:30 до 15:00. Для того, чтобы получить питание, жителям необходимо иметь при себе паспорт.