В Кремле не берутся прогнозировать сроки окончания войны

В Кремле не берутся делать прогнозы о том, когда будет подписан мирный договор с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 15 марта, заявил, что продолжение переговоров уже является позитивным фактом, сообщает Корреспондент.

"Работа между двумя делегациями ведется. Она ведется посредством видеоконференции. Работа сложная. Позитивным является сам факт продолжения работы. Давать прогнозы пока не хотим" , - сказал Песков, предложив дождаться ощутимых результатов.