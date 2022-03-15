Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, сообщает Белта.

"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине , - сказал он. - Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости".

Он добавил, что Беларусь не может предоставить помощь РФ, так как у России есть все ресурсы.