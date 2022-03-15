Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне
Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, сообщает Белта.
"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине, - сказал он. - Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости".
Он добавил, что Беларусь не может предоставить помощь РФ, так как у России есть все ресурсы.
"Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", — сказал он.