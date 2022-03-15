Горсовет: Из Мариуполя выехало почти 2 000 машин, еще столько же стоят на выезде

По состоянию на 14.00 вторника из Мариуполя в направлении Запорожья в эвакуацию выехали 2 тысячи автомобилей, еще 2 тысячи находятся на выезде из города, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя уехало 2 тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города", - говорится в сообщении горсовета.

В сообщении указывается, что для личной безопасности необходимо людям прибыть в Васильевку не позже 18:00.

"Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке", - говорится в сообщении.

Мариупольский горсовет напоминает адрес Центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).