Себестоимость электромобилей может вырасти на $1000

В последнее время резко выросли цены на металлы, особенно на никель, который является одним из важных сырьевых материалов для производства литиевых аккумуляторов. Рост цен на никель также повлиял на предложение и спрос на литиевые батареи, сообщает Enkorr.

Страх перед сокращением поставок, вызванным вторжением РФ в Украину, в сочетании с недавними короткими колебаниями на фьючерсном рынке, заставили цену на никель превысить отметку в $100 тыс./т. По оценкам Morgan Stanley, рост цен на никель увеличит стоимость производства электромобиля в среднем на $1 тыс.

Данные показывают, что в последние годы мировой рынок литиевых батарей постоянно растет. В 2020 г. он составил около $44,2 млрд и, как ожидается, вырастет до $94,4 млрд к 2025 г. Прогнозируется, что к 2025 г. электромобили будут составлять 10% всех автомобилей, а к 2040 году их доля увеличится до 58%.

Литиевые батареи, необходимые для производства электромобилей, в основном включают в себя никель, кобальт, литий, графит и медь. Основными мировыми производителями лития являются Австралия, Чили, Китай и Аргентина. РФ является крупнейшим в мире производителем лития, а также третьим по величине производителем никеля.

В последние годы переработка литиевых аккумуляторов также стала новым направлением. По оценкам, объем мирового рынка переработки литиевых аккумуляторов увеличится к 2026 г. до $10,7 млрд.