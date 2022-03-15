В ГСЧС назвали число жертв авиаудара по школе в Николаевской области
В результате авиаудара по школе в Николаевской области, который произошел 13 марта, погибли семь человек и еще трое получили ранения. Об этом информировала пресс-служба ГСЧС Николаевской области, сообщает Новое время.
Отмечается, что спасатели завершили работы по ликвидации последствий разрушения здания школы в селе Зеленый Гай Николаевского района. Оккупанты обстреляли школу 13 марта в 07:40.
"Из-под завалов спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали трех пострадавших и тела семи погибших", — говорится в сообщении в Facebook.