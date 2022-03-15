Зеленский: Принятых санкций недостаточно, нужно эмбарго на любую торговлю с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force во вторник, заявил: уже принятых санкций против России недостаточно для того, чтобы остановить ее агрессию, сообщает Интерфакс-Украина.
"Принятых санкций, мне кажется, недостаточно. Хотя мы благодарны вам всем, но агрессивные планы России еще не развалились, и можно понять, почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух атомных станций. Мы слышим слова - этого слишком мало. Они обстреляли самую большую атомную электростанцию в Европе, они поставили под угрозу безопасность объектов в Чернобыле ... Какой ответ они получили на это? Мы считаем, что практически никакой", - подчеркнул президент.
Он отметил, что многие мировые компании продолжают работу на российском рынке – такие как Nestle, Philip Morris и Raiffeisen, ещё часть заявила о выходе, но в действительности даже не уволила сотрудников.
"Ни одного международного механизма влияния на корпорации у нас нет: если они игнорируют кровь - мир ничего не может сделать, и это даже тогда, когда продолжается самая страшная война со времен Второй мировой. Это нужно решать, и решать сейчас, пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, - вопрос в будущем: что ещё может быть. Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира. Нужно полное отключение российских банков от SWIFT. Нужно признание российского государства государством-террористом, потому что это так и есть. И нужно эмбарго на любую торговлю с Россией. Мы подчеркиваем: это нужно нам, но это нужно и вам, для всего мира, для мира в Украине и Европе", - подчеркнул президент.