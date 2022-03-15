Рада продлила военное положение на 30 дней

Верховная Рада поддержала законопроект о продлении срока действия военного положения на 30 дней с 26 марта 2022 года. Об этом заявили народные депутаты Мария Мезенцева и Ярослав Железняк, сообщает Новое время.

Накануне в парламент поступил законопроект об утверждении президентского указа, который предлагает продлить срок действия военного положения на 30 дней.

Железняк сообщил, что на заседании Рады 15 марта присутствовали 345 нардепов от всех фракций. Законопроект о продлении военного положения до 25 апреля 2022 года поддержали 343 нардепа.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.