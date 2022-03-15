Кадыров, утверждавший, что "воюет под Киевом", всплыл в Грозном
Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров, который еще 14 марта настаивал, что якобы находится в зоне боевых действий под Киевом, оказался вдруг в Грозном, сообщает Новое время.
Об этом свидетельствует видео, на котором он встречает и везет из местного аэропорта секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, прилетевшего туда 15 марта.
Ранее российская пропаганда обнародовала видео, на котором Кадыров сидит в каком-то подвале и выслушивает отчеты своих боевиков.
В своем обращении к украинским защитникам он также утверждал, что уже на подступах к Киеву, который якобы вот-вот будет захвачен.
"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, а в данный момент еще ближе", — заявлял Кадыров.
После этого украинские военные объявили на него настоящую охоту, однако столь смелые угрозы главаря чеченских боевиков разошлись с реальностью, и в итоге он неожиданно всплыл в более чем 1700 километрах от Киева, который так решительно "брал" в своих видео.