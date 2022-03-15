Кадыров, утверждавший, что "воюет под Киевом", всплыл в Грозном

Кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров, который еще 14 марта настаивал, что якобы находится в зоне боевых действий под Киевом, оказался вдруг в Грозном, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует видео, на котором он встречает и везет из местного аэропорта секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, прилетевшего туда 15 марта.

Ранее российская пропаганда обнародовала видео, на котором Кадыров сидит в каком-то подвале и выслушивает отчеты своих боевиков.

Рамзан Кадыров, ее он утверждает, сидит где-то в подвале под Киевом, а это значит, что сейчас начнётся одно из самых увлекательных сафари в истории всех мировых сафари. Дело в том, что на украинцев магия кадыровцев вообще не действует, скорее даже наоборот! pic.twitter.com/8TVyQ7ohI6 — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 13, 2022

В своем обращении к украинским защитникам он также утверждал, что уже на подступах к Киеву, который якобы вот-вот будет захвачен.

"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, а в данный момент еще ближе" , — заявлял Кадыров.

После этого украинские военные объявили на него настоящую охоту, однако столь смелые угрозы главаря чеченских боевиков разошлись с реальностью, и в итоге он неожиданно всплыл в более чем 1700 километрах от Киева, который так решительно "брал" в своих видео.