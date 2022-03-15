Зеленский: Военная помощь Запада, поступающая на неделю, расходуется за 20 часов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к увеличению объема военной помощи со стороны партнеров, сообщает Интерфакс-Украина.

Выступая по видеосвязи во вторник на встрече глав государств Объединенного экспедиционного корпуса, он заявил, "что все знают, что нам жизненно необходимо сегодня – самолеты". Отметив, что "без ваших усилий было бы сложно", Зеленский сказал, что "нам нужно еще".

"Наши люди берут трофеи, мы захватываем российскую технику днем, ночью, берем все на поле боя и отправляем снова в бой. Даже сделали боеспособной старую советскую технику, которая у нас не работала и все, что мы получаем от вас. Но объем, который вы даете… на неделю мы используем за 20 часов. У нас столько оккупантов, наши военные называют их саранча. На каждого человека - 20-30 их людей, на один наш танк – 100 их", - сказал он.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.