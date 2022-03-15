В Украине началась мобилизация второй очереди резервистов

В Украине проводится мобилизация военнообязанных, которые не входили в резерв первой очереди. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на брифинге, сообщает UBR.

"Почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне. Потому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, которые не входили в резерв первой очереди, а других категорий" , – отметил Горбач.

По его словам, в воинские части могут отправить граждан, которые ранее проходили службу на определенных должностях и имеют соответствующий опыт.

Что касается украинцев, которые не служили, но подлежат мобилизации, то их в обязательном порядке направляют в учебные центры ВСУ, где они проходят соответствующую подготовку. Далее их отправляют в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.

Кроме того, вынужденные переселенцы должны обязательно встать на военный учет по месту пребывания, а затем их могут привлечь к мобилизации.