В ГСЧС запустят новую систему для определения местонахождения людей

В ГСЧС разворачивают систему поиска местонахождения людей, которым понадобилась помощь, и они звонят на номера экстренных служб.﻿ Об этом, со ссылкой на брифинг полковника службы ГСЧС Геннадия Герасимчука в Ukraine Media Centre Kyiv, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в сотрудничестве с компаниями Garbyne, Apple и Google запускает в своей работе новый программный продукт компании Garbyne.

С помощью этой программы можно будет оперативно определить местонахождения человека, который обратился за помощью на линию экстренной службы.

"Также благодаря этой программе человек с помощью своего телефона передать видео для диспетчера ГСЧС и вести двусторонний чат с ним" , - добавил Герасимчук.

В тестовом режиме эта система уже показала свое удобство и эффективность. По словам Герасимчука, такую помощь сотрудникам ГСЧС оказали совершенно бесплатно.