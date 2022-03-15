Кличко: длительный комендантский час связан с возможными обострениями

Городские власти Киева призывают на время комендантского часа в столице и области оставаться дома, или в укрытии.﻿ Об этом, ссылаясь на совместное интервью мэра Киева Виталия Кличко с Владимиром Кличко, сообщает Украинская правда.

Издание поинтересовалось у Кличко, для чего был введен комендантский час на почти двое суток.

"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города", – ответил мэр.

Он также порекомендовал это время оставаться в укрытии или дома.

"И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи", – добавил Кличко.

Мэр подчеркнул, что комендантский час вводит военная администрация.