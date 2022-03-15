Арестович: санкции "ломают хребет" российской экономике

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что санкции стран Запада, введенные в отношении кремлевского режима за агрессию против Украины, сломают в итоге экономику РФ.﻿ Об этом он сказал во время брифинга во вторник, 15 марта, сообщает Новое время.

"Они убивают экономику России, просто ломают ей хребет. Набиуллина (глава Цетробанка — ред.) уже подала в отставку. И эксперты говорят, что даже если сейчас мгновенно снять все санкции, российская экономика никогда не вернется к тому уровню, который был до войны. Слишком тяжелый удар, и они будут вылезать десятилетия из санкций. Но пока их никто не собирается снимать" , — отметил Арестович.

По его словам, последствием санкционного давления для РФ станет настоящий экономический коллапс.