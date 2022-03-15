Энергоатом: минимум 500 оккупантов находятся на Запорожской АЭС

От 500 до 900 захватчиков находятся на Запорожской АЭС, сообщил руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин на брифинге в Ukraine Media Center.

«АЭС все еще управляет украинский персонал станции. Но они должны согласовывать все свои действия с российскими военными» , – сказал он.

Котин отметил, что оккупанты даже не представляют, с чем имеют дело.