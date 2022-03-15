Энергоатом: минимум 500 оккупантов находятся на Запорожской АЭС
От 500 до 900 захватчиков находятся на Запорожской АЭС, сообщил руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин на брифинге в Ukraine Media Center.
«АЭС все еще управляет украинский персонал станции. Но они должны согласовывать все свои действия с российскими военными», – сказал он.
Котин отметил, что оккупанты даже не представляют, с чем имеют дело.
«Мы вынуждены только отвечать на их приказы. К примеру, вчера: у них есть зона вторжения, которую они окружили и из которой они стреляют. Прямо напротив атомной станции очень близко находится энергоблок №1, рядом с ним они взорвали металлический ящик. Взрыв был громким. Последствия этих действий могут быть ужасающими», – сказал он.