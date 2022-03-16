Бюджет армии увеличили на десятки миллиардов

Верховная Рада увеличила доходы и расходы бюджета на 67,6 млрд грн – эту сумму направят на покупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в документах к закону №7167.

Как заявил первый заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, депутаты поддержали закон в 342 голоса.

Дополнительные средства для Минобороны появились благодаря кредитным средствам от Соединенного Королевства в размере 1,7 млрд фунтов. Реализация законопроекта увеличит размер дефицита госбюджета и объема госдолга. Средства будут направлены в специальный фонд госбюджета.

Также законом предусмотрена госгарантия для выплаты долгов "Укрэнерго" и ограничить использование средств из дорожного фонда, которые можно использовать прежде всего на долговые выплаты государства, развитие сети и содержание дорог. На другие цели их можно использовать только после выполнения всех долговых обязательств.