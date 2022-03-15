Глава Харьковской ОГА: из обстрелянного интерната эвакуируют подопечных

Из обстрелянного российскими оккупантами Оскольского психоневрологического интерната в Изюмском районе Харьковской области эвакуируют подопечных.

Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов на своем официальном Телеграм-канале.

"300 человек — подопечные и работники — уже направляются в безопасные места по маршруту "зеленого коридора" , — отметил Синегубов.

Он напомнил, что несколько дней назад россияне практически уничтожили помещение интерната, там нет света, тепла, воды, связи.

Подопечные специального учреждения — это пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, люди с инвалидностью.