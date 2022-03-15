Данилов: Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие
Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, на сегодня этой страной может быть Великобритания.
Данилов отметил, что уже весь мир понимает, что происходит в Украине.
"К сожалению, не все страны реагируют правильно. Но мы победим. Вспомните, как вели себя перед Второй мировой некоторые страны. Для них важны не демократические ценности, а деньги. Сначала они закрыли глаза на захват Крыма, затем – на оккупацию части Луганской и Донецкой областей", – добавил он.
Кроме того, он поблагодарил страны, которые поддерживают Украину.
"Без применения силы врага побороть невозможно, и мы очень благодарны странам, которые нам помогают. Но есть и такие, кто бросил нас в сложную минуту. Они тоже будут известны", - сказал он.