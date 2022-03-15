Данилов: Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие

Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Об этом заявил﻿ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, на сегодня этой страной может быть Великобритания.

Данилов отметил, что уже весь мир понимает, что происходит в Украине.

"К сожалению, не все страны реагируют правильно. Но мы победим. Вспомните, как вели себя перед Второй мировой некоторые страны. Для них важны не демократические ценности, а деньги. Сначала они закрыли глаза на захват Крыма, затем – на оккупацию части Луганской и Донецкой областей" , – добавил он.

Кроме того, он поблагодарил страны, которые поддерживают Украину.