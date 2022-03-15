ГСЧС: с начала войны погибли 17 спасателей

Во время активных боевых действий погибли 17 спасателей, один до сих пор находится в плену российских захватчиков.﻿ Об этом в Медиа-центре Украины заявил полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук, сообщает Укринформ.

«К сожалению, в результате ведения боевых действий среди личного состава ГСЧС есть потери. 17 человек погибли, 32 травмированы и один человек находится в плену – это капитан, который еще 11 марта в пгт Гостомель принимал участие в эвакуационных мероприятиях мирного населения» , – сказал﻿ Герасимчук.

В настоящее время к выполнению задач по назначению на круглосуточном дежурстве находятся 14 тысяч человек и 3 тысячи единиц специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Герасимчук рассказал, что с начала войны подразделения ГСЧС выезжали на вызовы около 12 тысяч раз, в том числе более 5 тысяч выездов – на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

«За это время специалисты ГСЧС спасли 688 человек. Пиротехники обезвредили 2 тыс. 471 ВОП и 175 кг взрывчатого вещества, в том числе 379 авиационных бомб, обследовали и очистили территорию площадью 18,01 га» , – отметил Герасимчук.

В ГСЧС также сообщили, что на пунктах пропуска на государственной границе в Закарпатской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным Крестом Украины и органами местной власти в течение суток оказали помощь более трем тысячам граждан.