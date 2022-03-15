Зеленский: весь бизнес с Россией должен быть остановлен
Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении призвал мир прекратить бизнес с Россией.
"Мы обращаемся к миру, к странам и к людям... весь бизнес с Россией должен быть остановлен, вся торговля, чтобы они не могли спонсировать убийство наших детей, чтобы доллары и евро не оплачивали кровь", — сказал он.
Он также призвал контактировать с политиками, давить, говорить журналистам и бойкотировать российские продукты.
"Они должны почувствовать нашу силу, они должны почувствовать вашу силу, потому что сила у нас есть", — добавил Зеленский.