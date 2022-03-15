Зеленский: весь бизнес с Россией должен быть остановлен

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении призвал мир прекратить бизнес с Россией.

"Мы обращаемся к миру, к странам и к людям... весь бизнес с Россией должен быть остановлен, вся торговля, чтобы они не могли спонсировать убийство наших детей, чтобы доллары и евро не оплачивали кровь", — сказал он.

Он также призвал контактировать с политиками, давить, говорить журналистам и бойкотировать российские продукты.

"Они должны почувствовать нашу силу, они должны почувствовать вашу силу, потому что сила у нас есть", — добавил Зеленский.
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