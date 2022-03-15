Канада расширила пакет антироссийских санкций
Канада ввела санкции против еще 15 российских чиновников из-за их роли в войне с Украиной. Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Укринформ.
"Канада не отступит от поддержки Украины и ее народа. Президент Путин принял решение продолжить свое незаконное и неоправданное вторжение. Канада не будет колебаться во введении дальнейших шагов, если руководители России не изменят своих действий", - заявила Жоли.
В канадском МИД уточнили, что 15 высокопоставленных военных и правительственных руководителей, на которых были наложены санкции, "способствовали выбору президента Путина ворваться в мирное и суверенное государство". В частности, среди них:
- заместитель главы правительства РФ Дмитрий Григоренко;
- министр экономического развития России Максим Решетников;
- главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов;
- командующий Черноморским флотом ВМС РФ Игорь Осипов;
- главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровкин.
Все средства и имущество подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, также для них запрещается въезд в страну.