Канада расширила пакет антироссийских санкций

Канада расширила пакет антироссийских санкций

Канада ввела санкции против еще 15 российских чиновников из-за их роли в войне с Украиной. Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Укринформ.

"Канада не отступит от поддержки Украины и ее народа. Президент Путин принял решение продолжить свое незаконное и неоправданное вторжение. Канада не будет колебаться во введении дальнейших шагов, если руководители России не изменят своих действий", - заявила Жоли.

В канадском МИД уточнили, что 15 высокопоставленных военных и правительственных руководителей, на которых были наложены санкции, "способствовали выбору президента Путина ворваться в мирное и суверенное государство". В частности, среди них:

  • заместитель главы правительства РФ Дмитрий Григоренко;
  • министр экономического развития России Максим Решетников;
  • главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов;
  • командующий Черноморским флотом ВМС РФ Игорь Осипов;
  • главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровкин.

Все средства и имущество подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, также для них запрещается въезд в страну.

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