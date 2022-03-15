Канада расширила пакет антироссийских санкций

Канада ввела санкции против еще 15 российских чиновников из-за их роли в войне с Украиной. Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Укринформ.

"Канада не отступит от поддержки Украины и ее народа. Президент Путин принял решение продолжить свое незаконное и неоправданное вторжение. Канада не будет колебаться во введении дальнейших шагов, если руководители России не изменят своих действий" , - заявила Жоли.

В канадском МИД уточнили, что 15 высокопоставленных военных и правительственных руководителей, на которых были наложены санкции, "способствовали выбору президента Путина ворваться в мирное и суверенное государство". В частности, среди них:

заместитель главы правительства РФ Дмитрий Григоренко;

министр экономического развития России Максим Решетников;

главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов;

командующий Черноморским флотом ВМС РФ Игорь Осипов;

главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровкин.

Все средства и имущество подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, также для них запрещается въезд в страну.