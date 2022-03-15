РФ ввела санкции против Байдена и его администрации

Начавшая войну против Украины Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и госсереатря США Энтони Блинкена, сообщает Новое время.

Как пишет РИА Новости, в санкционный список также вошли: глава Пентагона Ллойд Остин, помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан, глава ЦПУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, экс-кандидатка в президенты США Хиллари Клинтон и другие.

15 марта США ввели санкции против 11 высокопоставленных чиновников оборонного сектора России. Все имущество нынешних или бывших работников оборонного сектора РФ, находящееся в Штатах или во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано.

12 марта в Госдепе сообщили о введении санкций против жены и взрослых детей спикера главы Кремля Дмитрия Пескова.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против РФ. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.