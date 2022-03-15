Джонсон обещал помочь защитить Украину от бомбардировок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что продолжит поддерживать президента Украины и украинцев, сообщает Корреспондент.

В частности, Джонсон заявил об ужесточении экономических санкций против РФ, чтобы помочь украинцам защитить себя от бомбардировок.

"Президент Зеленский мобилизовал мировую общественность против жестокости Владимира Путина. Мы продолжим поддерживать его и украинский народ - ужесточая экономические санкции и предоставляя поддержку, чтобы помочь украинцам защитить себя от бомбардировок" , - написал в Twitter британский премьер.

Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с лидерами Великобритании, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии.