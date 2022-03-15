От Николаева к Херсону отступает колонна техники РФ - Ким

В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сёл, но обстреливать Херсон никто не собирается.﻿ Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Укринформ.

«В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сёл. После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области, идёт колона оккупантов. Они бегут», - сказал Ким в своем телеграм-канале.

По его словам, враг распространяет дезинформацию, что по Херсону сегодня возможен массированный обстрел.

«ВСУ не планирует и не будет обстреливать Херсон ни сегодня, ни завтра, никогда. Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями», - подчеркнул глава ОВА.
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