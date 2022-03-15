От Николаева к Херсону отступает колонна техники РФ - Ким
В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сёл, но обстреливать Херсон никто не собирается. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Укринформ.
«В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сёл. После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области, идёт колона оккупантов. Они бегут», - сказал Ким в своем телеграм-канале.
По его словам, враг распространяет дезинформацию, что по Херсону сегодня возможен массированный обстрел.
«ВСУ не планирует и не будет обстреливать Херсон ни сегодня, ни завтра, никогда. Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями», - подчеркнул глава ОВА.