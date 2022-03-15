От Николаева к Херсону отступает колонна техники РФ - Ким

В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сёл, но обстреливать Херсон никто не собирается.﻿ Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Укринформ.

«В Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сёл. После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области, идёт колона оккупантов. Они бегут» , - сказал Ким в своем телеграм-канале.

По его словам, враг распространяет дезинформацию, что по Херсону сегодня возможен массированный обстрел.