Зеленский назначил нового главу Киевской ОВА и командующего ООС

Президент Владимир Зеленский провел военные кадровые перестановки – назначил нового руководителя Киевской областной военной администрации генерал-лейтенанта Александра Павлюка, а командующим ООС – генерал-майора Эдуарда Москалева﻿. Об этом он сказал во время очередного обращения, сообщает Деловая столица.

Решения приняты в связи с намерениями оккупантов захватить Киев:

"Оккупанты продолжают считать захват нашей столицы своей ключевой целью. Политической целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд абсолютный — со всех точек зрения".

Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, Зеленский назначил руководителем Киевской ОВА Александра Павлюка – героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил.

Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

"Поэтому киевское направление и ситуация в области получат еще большее внимание" , — подытожил глава государства.

Новым командующим Объединенных сил стал генерал-майор Эдуард Москалев. Зеленский назвал его профессионалом и патриотом.

Ранее, президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в управлении Службы безопасности Украины во Львовской области — уволил Ивана Осипчука с должности руководителя управления.